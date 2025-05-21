Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, bakanlığın emrine alındığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir."



17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için Tunceli'de anma töreni düzenlenmesine izin verilmesi yönünde bir iddia ortaya atılmıştı.



Bu iddialar sonrasında Tekbıyıkoğlu'nun Ankara'ya gelmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

1976 yılı Ankara doğumlu olan Bülent Tekbıyıkoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Bülent Tekbıyıkoğlu İçişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.



Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Tekbıyıkoğlu, 2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı. Bülent Tekbıyıkoğlu 10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olarak atanmıştı.