Tunceli ve Bingöl'de orman yangını

Tunceli'de 18 Ağustos'ta Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesinde bulunan 4 noktada yangın başladı.

Yangınlardan 3'ü kısa süre içinde söndürülürken, Munzur Vadisi Milli Parkı civarından yükselen alevler ancak dün kontrol altına alınabildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan; bölgede yangının rüzgar nedeniyle bir kez daha başladığını açıkladı.

Yangına çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.

BİR YANGIN HABERİ DE BİNGÖL'DEN

Bingöl'de de dün saat 13.00 sıralarında Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevlere 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ve 100 kişilik ekiple müdahale ediliyor.

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.