Tunceli ve Manisa’da orman yangını

Alevlerle mücadele sürüyor. Bugün Tunceli ve Manisa’dan yangın haberleri geldi. Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde meşe ormanlarının olduğu alanda yangın çıktı. Manisa’daki yangın ise Kırkağaç ilçesinde başladı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Tunceli ve Manisa’da orman yangını

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’nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İlçenin Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Tunceli ve Manisa’da orman yangını - 1 Tunceli'deki yangın meşe ormanlarının olduğu alanda başladı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.

Tunceli ve Manisa’da orman yangını - 2 Manisa'daki yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü

MANİSA’DA KONTROL ALTINDA

'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına alındı.

Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında çıkan ikinci orman yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alındı.

Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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