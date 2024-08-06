Tunceli ve Manisa’da orman yangını

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.
İlçenin Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.
MANİSA’DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına alındı.
Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında çıkan ikinci orman yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alındı.
Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
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