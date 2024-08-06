Tunceli ve Manisa’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.
İlçenin Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.
MANİSA’DA YANGIN: ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Bir diğer yangın haberi ise Manisa’dan geldi.
Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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