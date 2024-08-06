Tunceli ve Manisa’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Alevlerle mücadele sürüyor. Bugün Tunceli ve Manisa’dan yangın haberleri geldi. Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde meşe ormanlarının olduğu alanda yangın çıktı. Manisa’daki yangın ise Kırkağaç ilçesinde başladı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Tunceli ve Manisa’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

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’nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İlçenin Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Tunceli ve Manisa’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 1 Tunceli'deki yangın meşe ormanlarının olduğu alanda başladı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.

Tunceli ve Manisa’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 2 Manisa'daki yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü

MANİSA’DA : ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Bir diğer yangın haberi ise ’dan geldi.

Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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