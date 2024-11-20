Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası

Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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