Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum kararı
Terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı. CHP lideri Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla görevden uzaklaştırmalara tepki gösterdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu görevlendirildi.
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.
6 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI
DEM Partili Cevdet Konak ve CHP'li Mustafa Sarıgül, silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyordu.
Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; terörist cenazesi, birçok izinsiz eylem ve yürüyüşe katıldıkları iddiaları yer alıyordu.
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki isme 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.
İKİNCİ KEZ CHP'Lİ BİR BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI
Kararla ikinci kez CHP'li bir belediyeye kayyum atanmış oldu.
Daha önce de CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevden alınmıştı.
CHP, TBMM'de temsil edilen 10 partinin, kayyum uygulamasının kaldırılması için ortak kanun teklifi verdiğini açıkladı.
BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE GERGİN ANLAR
Karara tepki gösterenler belediye binası önünde toplandı. Gergin anlar yaşandı.
Gözaltına alınanlar oldu.
ÖZGÜR ÖZEL: HÜKMÜ YOK
CHP lideri Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla görevden uzaklaştırmalara tepki gösterdi.
Özel, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün 2012’de katıldığı bir cenaze nedeniyle 2024’te suçlu sayıldığını, görevden almanın hükmü olmadığını söyledi.
TUNCELİ VE ELAZIĞ'DA EYLEM YASAĞI
Tunceli'de valilik kararıyla bugünden geçerli olmak üzere 10, Elazığ’da da yarından geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığı duyuruldu.
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