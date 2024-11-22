Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı.



Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu görevlendirildi.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

6 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI



DEM Partili Cevdet Konak ve CHP'li Mustafa Sarıgül, silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyordu.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; terörist cenazesi, birçok izinsiz eylem ve yürüyüşe katıldıkları iddiaları yer alıyordu.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki isme 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

İKİNCİ KEZ CHP'Lİ BİR BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI



Kararla ikinci kez CHP'li bir belediyeye kayyum atanmış oldu.



Daha önce de CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevden alınmıştı.



CHP, TBMM'de temsil edilen 10 partinin, kayyum uygulamasının kaldırılması için ortak kanun teklifi verdiğini açıkladı.

