Tunceli'de 11 yerleşim yerinde şap karantinası

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Toratlı köyünde şap hastalığı görüldü.

Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, hastalığın çevre köy ve mahallelere bulaşma riskine karşı Tekeli, Toratlı, Paşacık, Gözlüçayır, Bozağaç, Sarıbalta, Doğan, Payamdüzü, Ulukale, Yenimahalle ve merkez mahallelerinde hayvan giriş çıkışlarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yetkililer, yasaklara uyulmaması ve kaçak hayvan hareketlerinin tespiti halinde idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca, kuzu ve oğlak kayıplarının önlenmesi için aşılama çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulandı.