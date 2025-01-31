Tunceli’de 12 avcıya idari işlem uygulandı

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Denetimlerde 12 kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari yaptırım uygulandı. Aynı zamanda 1 adet yarı otomatik tüfeğe ve limit fazlası 8 adet kınalı kekliğe el konduğu aktarıldı.

Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.