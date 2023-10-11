Tunceli’de 2 otomobil yola inen domuz sürüsüne daldı

Tunceli’de farklı şeritlerdeki 2 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, 2 domuz öldü.

Tunceli’de 2 otomobil yola inen domuz sürüsüne daldı

, akşam saatlerinde Mameki köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne, yolun geliş ve gidiş yönlerindeki 2 otomobil çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, 2 domuz da öldü.

İhbarla olay yerine polis ve Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, ölen domuz ve otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücüler kara yolunda aydınlatma ışıklarının tamamının arızalı olduğunu ve bundan dolayı da kazaların meydana geldiğini söyledi.

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