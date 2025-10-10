Tunceli’de 29 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 16 ilde toplam 29 suçtan aranan şüpheli yakalandı.

İl Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 16 ilde toplam 29 ayrı suçtan aranan Y.Ç.’nin Tunceli’de gizlendiğini belirledi.

11 ay süren takip neticesinde Moğultay Mahallesi’nde gizlendiği eve yönelik düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Y.Ç., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

