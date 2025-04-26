Tunceli'de 3 gün mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Tunceli'nin Bor köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle bir vatandaş 3 gündür arazide mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon sonucunda vatandaş güvenli bir şekilde Tunceli merkeze ulaştırıldı.

