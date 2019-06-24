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Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i turuncu 3'ü gri listede aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Dersim saha sorumlusu Cihan Çelebi'nin olduğunu duyurdu.
Bakanlık 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan, Tunceli batı cephe sorumlusu Mazlum Atar, Dersim eyalet sorumlusu Mahmut Alınbay, Saha basın sorumlusu Abdulkerim Avras'ın da operasyonlar sırasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.