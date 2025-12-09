Tunceli 4,2 ile sallandı Naci Görür uyardı: "Depremin yeri tehlikeli, tetiklenme olasılığı var"
09.12.2025 15:44
Son Güncelleme: 09.12.2025 16:25
NTV - Haber Merkezi
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Yedisu Fayı yakınlarında gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Burada deprem bekliyoruz, tetikleme olasılığı var." dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, Pülümür'de meydana gelen depremin yerinin tehlikeli olduğunu söyledi.
NACİ GÖRÜR: DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Görür, depremin yerine dikkat çekti.
Sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en doğu ucundaki Yedisu Fayı civarında gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu bölgede deprem beklendiğini belirterek, "Depremin yeri tehlikeli." dedi.
Görür, söz konusu depremin bölgeyi tetikleme ihtimali olduğunu söyledi.
Yedisu Fayı'nda oluşabilecek bir depremin bölgede birçok şehri etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.
"YEDİSU FAYI'NIN ELİ KULAĞINDA"
Prof. Dr. Görür, Yedisu Fayı'na ilişkin daha önce de benzer uyarılar yapmıştı.
"Canlı faylar, stres biriktiriyor. Bu stres, örneğin Kuzey Anadolu fayı, Yedisu fayları mesela, 250 senede bir doluyor." diyen Görür, "Yedisu Fayı'nın eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"YEDİSU FAYI SİSMİK BİR BOŞLUK"
Prof. Dr. Okan Tüysüz de daha önceki açıklamalarında bölgedeki deprem tehlikesine dikkat çekmişti.
Yedisu Fayı'nın sismik bir boşluk olarak değerlendirildiğini belirten Tüysüz, "Özellikle 2001 ve 2003'teki Karlıova depremlerinden bu yana çok üzerinde durduğum faylardan birisi." demiş; Erzincan, Erzurum, Tunceli ve yöredeki diğer illeri ciddi anlamda etkileyebilecek bir fay olduğuna dikkat çekmişti.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
