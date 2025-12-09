Tunceli 4,2 ile sallandı Naci Görür uyardı: "Depremin yeri tehlikeli, tetiklenme olasılığı var"

"YEDİSU FAYI'NIN ELİ KULAĞINDA"

Prof. Dr. Görür, Yedisu Fayı'na ilişkin daha önce de benzer uyarılar yapmıştı.

"Canlı faylar, stres biriktiriyor. Bu stres, örneğin Kuzey Anadolu fayı, Yedisu fayları mesela, 250 senede bir doluyor." diyen Görür, "Yedisu Fayı'nın eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"YEDİSU FAYI SİSMİK BİR BOŞLUK"

Prof. Dr. Okan Tüysüz de daha önceki açıklamalarında bölgedeki deprem tehlikesine dikkat çekmişti.

Yedisu Fayı'nın sismik bir boşluk olarak değerlendirildiğini belirten Tüysüz, "Özellikle 2001 ve 2003'teki Karlıova depremlerinden bu yana çok üzerinde durduğum faylardan birisi." demiş; Erzincan, Erzurum, Tunceli ve yöredeki diğer illeri ciddi anlamda etkileyebilecek bir fay olduğuna dikkat çekmişti.