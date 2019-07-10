Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.