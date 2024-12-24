Tunceli’de 65 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Tunceli’de 65 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kentte etkili olan nedeniyle Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, yolların ulaşıma açılması için temizleme ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler ise -Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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