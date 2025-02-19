Tunceli'de 82 köy yolunu ulaşıma kapandı

Meteorolojinin uyardığı Tunceli’de yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.



Yağış nedeniyle Nazımiye ve Hozat ilçeleri ile merkez ilçeye bağlı 82 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara başladı.