Tunceli'de 82 köy yolunu ulaşıma kapandı

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Hozat ve merkez ilçeye bağlı 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de 82 köy yolunu ulaşıma kapandı

Meteorolojinin uyardığı ’de yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Yağış nedeniyle Nazımiye ve Hozat ilçeleri ile merkez ilçeye bağlı 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara başladı.

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