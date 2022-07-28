Tunceli'de AK Parti il başkanına askeri tören: Karakol komutanı görevden alındı

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.



Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı ''Tören Kıtası'' ile karşıladığı iddia edildi.



Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.



Açıklamada, konunun tüm yönleriyle araştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Basına ve Kamuoyuna



27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. pic.twitter.com/4gKkulZCLw — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) July 27, 2022

''KARAKOL KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI''



Valilik tarafından başlatılan incelemenin ardından, karakol komutanı A.Y. görevden alındı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ''Karakol komutanı görevden alındı. Bir siyasetçi olarak bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Şanlı Türk ordusunun bu görüntülerle gündeme gelmesi kabul edilebilir bir durum değil. Karşılama törenini hazırlayan karakol komutanının görevden alınarak merkeze çekildiği, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini öğrendim'' dedi.