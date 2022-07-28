Tunceli'de AK Parti il başkanına askeri tören: Karakol komutanı görevden alındı

Tunceli Valiliği, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda askeri törenle karşılanmasına ilişkin inceleme başlattı. Karakol komutanının görevden alındığı öğrenildi.

Haberler - NTV Haber - DHA 28.07.2022 - 11:50

Tunceli'de AK Parti il başkanına askeri tören: Karakol komutanı görevden alındı

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı ''Tören Kıtası'' ile karşıladığı iddia edildi.

Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Açıklamada, konunun tüm yönleriyle araştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

''KARAKOL KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI''

Valilik tarafından başlatılan incelemenin ardından, karakol komutanı A.Y. görevden alındı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ''Karakol komutanı görevden alındı. Bir siyasetçi olarak bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Şanlı Türk ordusunun bu görüntülerle gündeme gelmesi kabul edilebilir bir durum değil. Karşılama törenini hazırlayan karakol komutanının görevden alınarak merkeze çekildiği, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini öğrendim'' dedi.

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