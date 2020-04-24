Tunceli'de bir kişide daha corona virüs çıktı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan 8 hastanın tedavilerinin ardından dün taburcu edildikleri Tunceli'de, bugün bir kişide daha Covid-19 tespit edildiği bildirildi.



Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Tuncelili hemşehrilerim, dün bu vakitlerde 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef bir pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9. 8 hastamız taburcu oldu ve bir hastamızın tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım" ifadelerini kullandı.



Valilik tarafından dün yapılan açıklamada, Covid-19 testleri pozitif çıkan 8 hastanın iyileştikleri ve taburcu edildikleri belirtilmişti.

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