Tunceli'de bir yıl önce eşi ve oğlu ölen kadın kayboldu

Tunceli'de sabah saatlerinde evden çıkan Kelime Uçar'dan (54) haber alınamıyor.

Merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında yaşayan Kelime Uçar, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uçar'ın evde olmadığını fark eden yakınları çevrede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Uçar'ın bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alana sahip bölgede şu ana kadar yapılan aramalarda Uçar'ın izine rastlanmadı.



OĞLU BABASINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞTİ

Geçen yıl Uçar'ın oğlu Murat (25), bilinmeyen bir nedenle, av tüfeğiyle önce babası Hüseyin Uçar'ı (49) öldürmüş, ardından da evin önüne çıkarak aynı tüfekle yaşamına son vermişti.

"KAYBOLACAĞIM KİMSE BULAMAYACAK"

Bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Kelime Uçar'ın yakınlarına ‘Ben bir gün kayıp olacağım, kimse beni bulamayacak’ dediği öğrenildi. Uçar'ı arama çalışmaları devam ediyor.