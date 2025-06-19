Tunceli’de çatı yangını

Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Tunceli’de çatı yangını

Cumhuriyet Mahallesi 5 Katlılar mevkiinde, kentsel dönüşüm kapsamında kısa süre önce boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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