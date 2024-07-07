Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ve köylülerin de yardımıyla 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü

'nin Mazgirt ilçesine bağlı 5 haneli Aşağıoyumca köyü kırsalında, saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Alevler yerleşim yerlerine de yaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe ve il merkezinden itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına tazyikli suyla destek verdi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen , ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de traktörleriyle yardım etti.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, bölgede hasar tespit ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü - 1

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