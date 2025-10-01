Tunceli'de ekipleri alarma geçiren ihbar

Tunceli'de kırsal alanda kaybolan iki kişi, 13 saatlik çalışma sonucu bulundu.

Olay, Tunceli merkez Alacık köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Eylül sabah saatlerinde kırsalda araziye çıkan iki vatandaştan uzun süre haber alınamadı.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu vatandaşları aramak için bölgeye AFAD, jandarma, JAK, köpek timi ve komando timleri sevk edildi.

13 SAAT SONRA BULUNDULAR

Ekiplerin 13 saatlik arama ve tarama faaliyetlerinin ardından iki kişi, sabah 08.10 sularında sağ olarak bulundu.

Yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun bulunmayan vatandaşlar, ifadeleri için jandarma karakoluna götürüldü.