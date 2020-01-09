Tunceli'de erkek çocuklarına cinsel istismar iddiasında 2 kişi tutuklandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi tutuklandı



Pertek ilçesinde erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunulduğu ihbari üzerine jandarma harekete geçti. Bilgisayar tamirciliği yapan bir kişi ile iki şüpheli gözaltına alındı.

Telefon ve bilgisayarda yapılan incelemede jandarma, çocukların görüntüsünü tespit etti.

İki kişi tutuklandı. Bir kişinin ise sorgusu sürüyor.



İlçe halkı yürüyüş düzenlerken Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.