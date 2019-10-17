Tunceli'de, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Aydın idaresindeki 21 AAN 703 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Elazığ kara yolu Akpazar beldesi yol ayrımında, karşı yönden gelen Atakan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı TIR ile çarpıştı.
Kazada TIR'ın metrelerce sürüklediği hafif ticari araçta sıkışan Ahmet Aydın (30), Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk (44) ve İbrahim Çelik (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hafif yaralan TIR sürücüsü Çelik ise sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanes'ine kaldırıldı.
Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları araçtan çıkartılabilen 4 kişinin cesedi, Mazgirt Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mazgirt İlçe Entegre Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Hafif yaralı TIR sürücüsü Çelik'in ise tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.
Tunceli'de hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Yaralanan TIR sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Tunceli'de, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.