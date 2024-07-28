Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Tunceli-Erzincan sınırında mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Kaza, -Erzincan sınırında bulunan Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan gelerek Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tunceli ve Erzincan'dan 112, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken. kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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