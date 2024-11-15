Tunceli’de kaybolan 5 kız çocuğu dronla bulundu

Olay, Tunceli’nin Pülümür Salördek köyünde meydana yaşandı. Yaşları 14 ile 15 arasında değişen 5 kız çocuğu, katıldıkları gezide yollarını kaybedince, 112’yi arayarak yardım istedi.



Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma iç güvenlik timi ile bir komando timinden oluşan 24 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.



2 dron ile yapılan aramada yaklaşık 40 dakika sonra kaybolan çocukların yerleri tespit edildi. Bulundukları bölgeden alınan çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.