Tunceli'de kaybolan gençlerden birinin daha cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı Venk Köprüsü mevkiinde bir cesede ulaştı.

Azad Demiral İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bot yardımıyla Munzur Çayı’na giren ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkararak kıyıya getirdi. Mehmet Can Demiral Sağlık ekiplerince ambulansa taşınan cesedin Mehmet Can Demiral'a ait olduğu öğrenildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

Baran Aslantaş Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın 6 Mayıs'ta cansız bedenini sudan çıkarmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin