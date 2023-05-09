Tunceli'de kaybolan gençlerden birinin daha cansız bedeni bulundu

Tunceli'de 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 gençten 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp bir kişi aranıyor.

Tunceli'de kaybolan gençlerden birinin daha cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'dan 'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı Venk Köprüsü mevkiinde bir cesede ulaştı.

Tunceli'de kaybolan gençlerden birinin daha cansız bedeni bulundu - 1 Azad Demiral

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bot yardımıyla Munzur Çayı’na giren ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkararak kıyıya getirdi.

Tunceli'de kaybolan gençlerden birinin daha cansız bedeni bulundu - 2 Mehmet Can Demiral

Sağlık ekiplerince ambulansa taşınan cesedin Mehmet Can Demiral'a ait olduğu öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

Tunceli'de kaybolan gençlerden birinin daha cansız bedeni bulundu - 3 Baran Aslantaş

Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın 6 Mayıs'ta cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

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