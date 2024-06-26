Tunceli'de korkutan yangın: 100 dönümlük ekili alan zarar gördü

Gece saatlerinde Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Dorutay köyü Gölbaşı mezrasında buğday tarlalarında başlayan yangını fark eden köylüler, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangının etrafını çevirerek büyümesini engelledi. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Tedbir amacıyla bölgede itfaiye ekipleri hazır bekletilirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



Yangında, 100 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.