Tunceli'de 9 gün önce bir mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklama Tunceli Valiliği'nden geldi. 9 gündür Ovacık ilçesi kırsalındaki bir mağarada olan teröristlerin tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla içerideki tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER

Tunceli İl Jandarma ekiplerinin 13 Aralık'ta başlattığı operasyonda, bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti.



9 günden bu yana mağarada olan teröristler, yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermişti.

TERÖRİSTLER MAĞARADA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

