Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Engin Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için Munzur Vadi'sine götürmüştü.



Kendisinden haber alınamaması üzeriene Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekibi, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı su altı timleri, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADSOK) üyeleri ile gönüllülerden oluşan ekipler, Aşağıtorunoba mevkisine kadar olan 15 kilometrelik kesimde arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Yoncalı köyünde yaşayan Engin Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.



Tunceli AFAD ekiplerince yapılan aramada, Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkasının Munzur Çayı kıyısında bulunması, çevredeki taşlarda da kan izlerine rastlanması üzerine ekipler arama çalışmalarını çayın bu bölümünde yoğunlaştırılmıştı.

İlçeden İstanbul'a giden otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile yaptığı çekimde, Eroğlu'nun son anlarının görüntüye yansıması üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, Eroğlu'nun yoldan geçen otobüsün arızalanıp açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düştüğünü belirlemişti.