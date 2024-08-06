Tunceli'de orman yangını: Alevlerle mücadele devam ediyor

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Yangının olduğu bölgeye araç yolu olmaması nedeniyle karadan müdahale edilemezken jandarma helikopterleriyle araziye 6 jandarma özel harekat, 2 de jandarma asayiş komando timinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü’nden 17 personel olmak üzere toplam 147 personel sevk edildi.
YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ASKER DEVREYE GİRDİ
Bölgeye indirilen ekipler müdahaleye başlarken Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığına ait bir S-70 tipi çok maksatlı yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi.
İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olan yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmezken Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun idaresinde görevli personel ve helikopterle yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediliyor.
MANİSA’DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına alındı.
Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında çıkan ikinci orman yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alındı.
Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
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