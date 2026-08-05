Tunceli'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Tunceli 'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.