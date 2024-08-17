Tunceli'de orman yangını: Köylülerin de desteğiyle 3 saatte söndürüldü

Tunceli merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrası yakınlarında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ile polis ve jandarmaya ait TOMA’lar sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, köylülerin de desteğiyle yerleşim yerine sıçramadan 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.