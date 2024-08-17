Tunceli'de orman yangını: Köylülerin de desteğiyle 3 saatte söndürüldü

Tunceli merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrasında çıkan orman yangını, TOMA’ların ve köylülerin de desteği ile yerleşim yerlerine sıçramadan 3 saatte kontrol altına alındı.

Tunceli'de orman yangını: Köylülerin de desteğiyle 3 saatte söndürüldü

merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrası yakınlarında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ile polis ve jandarmaya ait TOMA’lar sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen , köylülerin de desteğiyle yerleşim yerine sıçramadan 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Çöplük yangını büyümeden kontrol altına alındı

Çöplük yangını büyümeden kontrol altına alındı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Malatya'da bıçakla yaralanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Malatya'da bıçakla yaralanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...