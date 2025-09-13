Tunceli'de otombil  şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kangal köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.



Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.