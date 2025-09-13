Tunceli'de otombil  şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, -Erzincan kara yolu Kangal köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye , jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

