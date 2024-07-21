Tunceli’de otomobil şarampole yuvarlandı: Sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Tunceli’de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sıkışan 2 yaralı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Tunceli’de otomobil şarampole yuvarlandı: Sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Kaza, -Hozat yolu Yüceldi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 50 metreden şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sık ağaçlarla kaplı alana inen ekipler, yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak sedye yardımıyla ambulanslara taşıdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Hozat İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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