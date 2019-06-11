Tunceli'de PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.
Olay Tunceli merkeze bağlı karşılar köyü kırsalında yaşandı. Güvenlik güçleri, bölgede tespit edilen bir grup teröriste "teslim ol" çağrısı yaptı. Buna karşılık PKK'lılar ateş açınca çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateş sonucu vurulan 4 asker Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı
NTV Haber, DHATürkiye
Tunceli'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.
Tunceli'de PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.