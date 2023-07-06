Tunceli'de salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira ceza

Tunceli'de salep soğanı toplarken suçüstü yakalanan 2 kişiye 220 bin lira ceza uygulandı.

Tunceli'de salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira ceza

Doğadan toplanması yasak olan ve sadece ve Orman Bakanlığı'ndan özel izinle ekilebilen salep soğanını toplayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Tunceli'de salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira ceza - 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Ovacık ilçesi Eğripınar köyü kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suç üstü yakalandı.

Toplanmış olan 1 kilo 800 gram salep soğanına el konulurken, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye toplamda 220 bin lira para cezası uygulandı.

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