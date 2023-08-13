Tunceli'de serinlemek için çaya giren iki arkadaştan biri boğuldu

Van’dan Tunceli’ye gezmeye gelen 27 yaşındaki Servet Şentürk ve arkadaşı serinlemek için Tunceli-Erzincan karayolunun Kutu Dere mevkisindeki Pülümür Çayı'na girdi.

Akıntıya kapılan iki arkadaşı fark eden çevredekiler, suya atlayarak birini kurtardı. Servet Şentürk ise gözden kayboldu.