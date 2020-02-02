Tunceli'de terörden temizlenen Diner deresi mevkisinde termal su bulundu

Tunceli'de güvenik güçlerinin terörden temizlediği bölge gelir kapısı oluyor.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği kapsamlı operasyonların ardından birçok bölge terörden temizlendi. O bölgelerden biri de kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Dinar deresi mevkisi. Alanda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. 220 metrede bir termal su kaynağına rastlandı.

Tunceli Valisi bulunan termal su kaynağı ile ilgili, ''İnşallah bu termal sıcak suyla beraber burada beş yıldızlı termal oteller kurulacak, seracılık yapılacak, inşallah ülke ve yöre ekonomisine katkı sağlanacak'' dedi.



42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal suyun, kesme gül yetiştiriciliğine ve istihdama da katkı sağlaması amaçlanıyor.