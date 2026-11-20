Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yarın Tunceli'de 8 ilin valileri ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı yapılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 'nin başkanlık edeceği “Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı”da, yürütülen çalışmalar ve sahadaki güncel durum kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Vali , Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da katılacak.

8 İLİN VALİSİYLE TOPLANTI

Bölgesel değerlendirmelerin yapılacağı programa; Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa'nın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılacak.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTI BATMAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

İlk toplantı, 17 Ekim'de Batman'da yapılan toplantıya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'ın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılmıştı.

Toplantıda yürütülen çalışmalar, bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin tahkimine yönelik adımlar ele alınmıştı.