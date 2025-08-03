Tunceli'de tünelde kaza: Bir yaralı

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu'ndaki sekizinci tünel içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli yönüne seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.