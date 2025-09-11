Tunceli'de üç ayrı karayolu 13 Eylül'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Eylül Cumartesi günü, Tunceli'de tamamlanan 3 ayrı kara yolu projesinin açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu. Açılışı yapılacak projelerin toplam yatırım bedelinin 9,1 milyar lira olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yatırımlarımız sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlayacak. Üç projemizle seyahat süreleri yarı yarıya kısalacak ve söz konusu projelerle akaryakıt ve zamandan yılda toplam 519 milyon lira tasarruf edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Tunceli'nin, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Uluslararası Rafting Parkuru gibi doğal zenginlikleriyle doğaseverlerin gözde rotaları arasında yer aldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Şehrin, İç Anadolu ve Karadeniz'e ulaşımı Erzurum-Erzincan kara yoluyla sağlanırken, güney illeriyle olan bağlantısı Bingöl-Elazığ-Malatya kara yolu üzerinden gerçekleştiriliyor. Biz de Tunceli'nin kara yolu ağının fiziki ve geometrik standartlarını iyileştirme çalışmaları kapsamında, 'Pertek-Tunceli İl Yolu', 'Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu' ile 'Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü' projelerini hayata geçirdik" dedi.