Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: İki gözaltı

Tunceli'de bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelen bir araçta madde bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen aracı Pah Köprüsü mevkisinde durdurdu.

Narkotik köpeğiyle araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğe gizlenmiş 7 parça halinde toplam 3 kilo 737 gram esrar ele geçirdi.

Otomobildeki B.A. ve A.Y. gözaltına alındı.

