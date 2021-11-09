Tunceli'de yakalandı: Kendisi 100, havyarı 2 milyon lira

Tunceli'de Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı.

Bölgede ikinci defa görülen balığın etinin 100 liraya, havyarının ise 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

Balıkçı Muharrem Koçer, ilk defa gördüğü balığı tekrar suya bıraktığını söyledi.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölünde görülmesinin önemli olduğunu belirtti.

"HAVYAR ÜRETİMİ YAPILABİLİR"

Doç. Dr. Temizer, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi öneme sahiptir. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken, havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.