Tunceli'de kayıp çobanın yoldan geçen otobüsün, açık bagaj kapağının çarpması sonucu, Munzur Çayı'na düştüğü ortaya çıktı.

Otobüsteki yolculardan biri, polise gitti ve cep telefonuyla manzarayı kaydederken, kazayı görüntülediğini farkettiğini söyledi..



Tunceli Ovacık'ta cumartesi günü koyunları otlatan Engin Eroğlu ortadan kayboldu. 28 yaşındaki çobanın kaybolduğu gün Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu polise gitti.



Ekiplere, "Otobüste manzarayı kaydediyordum, sonradan izleyince birinin munzur çayına düştüğü anı kaydettiğimi gördüm'' dedi.

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Bunun üzerine görüntüler üzerinde yapılan incelemede hareket halindeki otobüsün kendiliğinden yukarı doğru açılan bagaj kapağının yol kenarında bulunan Engin Eroğlu'na çarptığı ve gencin munzur çayı'na düşmesine neden olduğu belirlendi.



Jandarma görüntülerin çekildiği yerde kan izi ve otobüse ait parçalara rastladı. Ayrıca Eroğlu'na ait cep telefonu ile şapka Munzur Çayı kıyısında bulundu.



ŞOFÖR GÖZALTINDA



istanbul'da olduğu tespit edilen otobüs şoförü gözaltına alınarak Tunceli'ye götürüldü.

İfadesinde bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini ve tamir ettirdiğini söyledi.



ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



AFAD ekiplerinin, Engin Eroğlu'nu bulmak için Munzur Çayı'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.