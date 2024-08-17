Tunceli’deki yangından 150 dönümlük alan etkilendi

Tunceli merkez Kocakoç köyü Boylu mezrasında dün çıkan yangın, 150 dönümlük alanda etkili oldu. Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Tunceli’deki yangından 150 dönümlük alan etkilendi

merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrasında dün gece saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 3 itfaiye, 1 arazöz, 3 TOMA, 1 iş makinesi, 140 kişiden oluşan jandarma asayiş komando timi sevk edildi.

Köylü ve gönüllülerin de destek verdiği yangınla mücadele çalışmaları saatler sonra sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin Tunceli Valiliği tarafından da açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Yangının çıkış sebebinin aydınlatma direklerinde bulunan elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi neticesinde kıvılcım çıkarması ve çıkan kıvılcımın araziye düşmesi sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte deterjan üreten şüpheli yakalandı

Sahte deterjan üreten şüpheli yakalandı

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Marmaray, İstanbul'un nüfusundan fazla yolcu taşıdı

Marmaray, İstanbul'un nüfusundan fazla yolcu taşıdı

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Servis aracı tur aracıyla çarpıştı, 2 turist yaralandı

Servis aracı tur aracıyla çarpıştı, 2 turist yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...