Tunceli'de TIR devrildi: 1 yaralı
Tunceli’de meşrubat yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.
Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi.
Karayolunda seyir halinde olan meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken durum 112 ekiplerine bildirildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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