Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap karantinası: 114 hayvan öldü

Pertek ilçesine bağlı Sürgüç ve Gülbahar Köyünde 112 kuzu ile 2 koyun, henüz belirlenemeyen nedenle öldü. Ölen hayvanların bağırsaklarından incelenmek üzere numuneler alınırken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla, ilçe genelindeki tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası kararı alındı.