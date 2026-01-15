Tuncer Bakırhan: Biz bu sürece inanıyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yürütülen çözüm çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sözcü TV’de Liderler Özel programında soruları yanıtlayan Tuncer Bakırhan, Suriye'deki çatışmalara ilişkin “Halep’teki sorun tabii ki çözülsün. Suriye’deki bu mesele artık çözülsün. Hemen yanı başımızda, sınırımızda bizi üzen, Türkiye’de çok önemli bir gündem olan, tartışmalara sebebiyet veren bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye’den, Suriye’deki bir meselenin çözümüne nasıl katkı sunabiliriz, eğer gündemimizi oraya alabilirsek, emin olun yardımcı olabiliriz” dedi.



“İKİ TARAF BİRLİKTE FORMÜL BULMALI”



Sürece ilişkin iki bine yakın toplantı yaptıklarını anlatan Tuncer Bakırhan “Toplanıyoruz, bu süreci anlatıyoruz, toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz. Türkiye’de kesinlikle çatışmasız, şiddetsiz, silahsız bir süreç olmalı. Süreç bunun üzerine inşa edilmeli” diye konuştu.



Süreçten endişe duyanları anladıklarını kaydeden Bakırhan “Ama Türkiye'deki sürece mecburuz. iki taraf birlikte formül bulmalı” dedi.



"İŞİ ZORA SOKAN SÖYLEMLERİN SÜRECE KATKISI YOK"



İşi zora sokan, karşılığı olmayan söylemlerin bu sürece bir katkısı olmadığını belirten Bakırhan

"Hiçbir şey olmasa bile, hiçbir adım atılmasa bile bu sürecin başlaması, bu tartışmaların yapılması bile çok kıymetli çok değerlidir" diye konuştu.