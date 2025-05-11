Tuncer Bakırhan: Kararlar yakında açıklanacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk'te katıldığı programda "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili soruları yanıtladı.



Birkaç gün içerisinde kongre kararlarının açıklanacağını belirten Bakırhan, "Şimdi silah dediler, hadi silah ortadan kalkıyor. Kongre toplandı, muhtemelen toplanan kongre süreçlerini de yakın zamanda duyacağız ama ben toplanan Kongre'nin Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum. Yani onun dışında bir sonuç, onun dışında başka bir şey içereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mesele silahsa, kongre ise çağrı yapıldı, kongre toplandı, yakın zamanda sonuçlarını açıklayacak." dedi.